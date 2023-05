"Nunca ha existido en mi vida un momento en el que haya amado mi cuerpo": Megan Fox confiesa que padece dismorfia corporal

ESTADOS UNIDOS.- Pese a que Megan Fox ha sido considerada durante mucho tiempo como un símbolo sexual de Hollywood, ella admitió que no "me veo a mí misma de la manera en que otros me ven".

"Tengo dismorfofobia corporal", reveló Fox, de 36 años, en su historia de portada de Sports Illustrated Swimsuit el lunes.

Nunca ha habido un momento en mi vida en el que haya amado mi cuerpo, nunca"

De acuerdo con información proporcionada por USA Today, la protagonista de "Transformers" confesó haber experimentado una "conciencia" y una "obsesión" sobre su cuerpo desde temprana edad.

Definitivamente no fue en mi entorno familiar porque crecí en un ambiente muy religioso donde los cuerpos carecían de importancia", dijo.

So while everyone else lived in the 80s my family was living in the Wild West??Do you have embarrassing family photos? pic.twitter.com/9IM5oK34— Megan Fox (@meganfox) January 5, 2013

El camino para amarme a mí misma va a ser interminable", agregó Fox.

En otra parte de la entrevista, Fox expresó que lo primero que desea que la gente note de ella es "su aura, porque tengo un aura arcoíris y es especial".

She's an actress, she's a mom and she's gracing the cover of the 2023 SI Swimsuit issue! https://t.co/Ze7jPErtdf— Sports Illustrated Swimsuit (@SI_Swimsuit) May 15, 2023

Fox habló sobre su dismorfia corporal por primera vez en 2021

Anteriormente, Fox ya había revelado padecer dismorfia corporal en una entrevista de 2021 para British GQ con su pareja, Machine Gun Kelly, de quien se rumoreaba que se había separado en febrero.

Tengo muchas inseguridades muy profundas", admitió en aquel entonces.

La actriz aclaró que aunque algunos pueden creer que las personas hermosas tienen vidas "fáciles", "probablemente no se sienten así acerca de sí mismos".

¿Qué es la dismorfia corporal?

La dismorfia corporal es un trastorno mental caracterizado por una preocupación excesiva y persistente por algún aspecto de la apariencia física, que el individuo percibe como defectuoso o desagradable, a pesar de que el resto de las personas lo consideren normal o incluso atractivo. Este trastorno puede afectar a cualquier parte del cuerpo, como la piel, el cabello, la nariz, los ojos, los senos, el abdomen, los genitales, entre otros.

Según el Manual diagnóstico y estadístico de los trastornos mentales, la dismorfia corporal se clasifica como un trastorno obsesivo-compulsivo, ya que los individuos que lo padecen suelen realizar comportamientos compulsivos para intentar corregir o disimular la supuesta imperfección de su apariencia física, como por ejemplo, evitar salir de casa, maquillarse en exceso, hacerse cirugías estéticas innecesarias o buscar la aprobación constante de los demás.

Aunque no se conoce la causa exacta de la dismorfia corporal, algunos estudios sugieren que puede estar relacionada con factores biológicos, psicológicos y sociales, como por ejemplo, la genética, los traumas emocionales, la presión social para cumplir con estándares de belleza inalcanzables, entre otros.

La dismorfia corporal puede afectar a personas de cualquier género, edad o cultura, pero suele ser más común en jóvenes y en personas que han sufrido bullying o discriminación por su apariencia física. Según la Asociación Americana de Psiquiatría, el trastorno afecta aproximadamente al 2% de la población general.

Es importante señalar que la dismorfia corporal puede tener consecuencias graves para la salud mental de los afectados, ya que puede generar depresión, ansiedad, aislamiento social, baja autoestima, ideación suicida, entre otros problemas. Por esta razón, es fundamental buscar ayuda profesional si se sospecha que se padece este trastorno.

Con información de National Institute of Mental Health y American Psychiatric Association.

Te puede interesar: Disney estrena "Reflect", un cortometraje sobre dismorfia corporal