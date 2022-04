Megan Fox reveló que para tener una relación exitosa es necesario beber la sangre del otro

ESTADOS UNIDOS.- Megan Fox sin duda es una de las actrices más guapas de Hollywood y actualmente comparte una relación con Machine Gun, con quien ha mantenido uno de los noviazgos más estables y apasionados del espectáculo y para Glamour UK reveló algunos “secretos” para lograrlo.

Fue a principios del año que la pareja dio a conocer de su compromiso incluso revelaron como lo festejaron y es que después de que Megan dijo que si, llegó a beber sangre de su prometido.

Aunque muchos llegaron a pensar que se podría tratar de una broma, la realidad es que si lo hicieron, pero no cómo muchos se lo imaginan, Megan aclaró que no se trataba de copas de sangre al estilo de la serie de Game og Thrones, si no que solamente unas gotas.

Son solo unas pocas gotas, pero sí, en ocasiones consumimos la sangre del otro solo con fines rituales" reveló la actriz.

Megan Fox dejó en claro que eran rituales que suelen hacer ocasionalmente, sobre todo cuando hay luna nueva o luna llena, es en ese momento que suele tomar unas pocas gotas, como un símbolo de entregarse el uno del otro desde su alma.

¿Megan Fox toma el alma de su futuro esposo?

La actriz aclaró que no suele tomar el alma de Machine Gun Kelly o tal vez si, pero a pesar de no estar segura de que sea algo que pase, suelen disfrutar mucho este proceso juntos.



"También soy cuatro años mayor que él. Entonces, creo que lo hice. Mis pensamientos e intenciones lo convirtieron en la persona que es, quién sabe cómo se vería o sería si no fuera por me."