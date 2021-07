Megan Fox revela la "vergonzosa" razón por la que dejó de beber alcohol

LOS ÁNGELES, California. – Recientemente, la actriz y modelo estadounidense de 35 años, Megan Fox, reveló la razón por la que decidió dejar el alcohol, pues confesó que debido a “pasarse de copas” en una ceremonia de 2009, terminó pasando un mal momento frente a las cámaras.



En entrevista con el programa “Who What Wear”, la estrella de “Transformers” recordó la “penosa” noche que pasó luego de beber unas copas de más en los Globos de Oro, ceremonia en la que compartió mesa con Blake Lively y los Jonas Brothers.



De acuerdo con las confesiones de la actriz, Megan consumió Champagne de más y debido a los efectos del alcohol comenzó a decir cosas sin sentido; Sin embargo, la también modelo reveló que no recuerda qué dijo o hizo.



Estaba sentada en una mesa con Blake Lively y los tres hermanos Jonas y en el centro había botellas gigantes de champagne, y yo me tomé múltiples vasos. Me puse beligerante y dije un montón de mie***, me metí en muchos problemas por todo lo que dije, no me acuerdo todavía por qué, pero sé que fue así, pueden buscar videos de ese momento”, contó la actriz.