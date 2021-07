“Me tocó mis partes íntimas”: Daniel Bisogno habría acosado sexualmente a Raúl Sandoval

CIUDAD DE MÉXICO.- Daniel Bisogno vuelve a dar de qué hablar, pues ahora, un conocido cantante lo acusó de haberlo acosado sexualmente en una fiesta.

Se trata de Raúl Sandoval, ex integrante de "La Academia", quien reveló el verdadero motivo por el cual terminó abruptamente su amistad con el conductor de “Ventaneando”, ya que algunos creyeron que era por comenzar a salir con Fran Meric.

Reciba nuestro

Boletín de Noticias en su e-mail Suscríbase

Es muy raro, porque los chismes que a mí me atacaban antes de casarme eran de mujeriego. En primera, pues voy a aclarar, yo no tengo nada en contra de la comunidad gay, tengo muchos amigos gays y si lo fuera, la última persona en la que me fijaría sería en Bisogno”, expresó a Chisme No Like.

ASÍ FUE EL ACOSO DE BISOGNO

Sandoval contó que, en una ocasión, se encontraba en una fiesta junto con el presentador de “Ventaneando”, quien ya estaba pasado de copas cuando procedió a tocarlo de forma indebida.

“Estamos reunidos ahí, se le pasaron las copillas o algo y me hizo una falta de respeto. Me tiró un agarrón de nueces con la mano medio escondida. Me dio un agarrón en mis partes”, reveló el cantante.

Raúl contó que Daniel quiso tocarlo nuevamente, por lo que prefirió irse de la fiesta sin hacer escándalos.

“No le pegué un ching*zo porque era mi amigo”, narró.

Luego de aquello, y que Bisogno no se disculpara, decidió que lo mejor era dejar de hablarle.