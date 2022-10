“Me pareció malísima” Olga Wornat crítico la serie oficial de Vicente Fernández

La escritora argentina, Olga Wornat, se sumó a las críticas en contra de la serie oficial que se hizo para Vicente Fernández, la cual fue protagonizada por Jaime Camil y se produjo por Netflix en conjunto de Caracol.

Fue durante una entrevista cuando la autora del libro “El último rey” que la llevó a cabo Edén Dorantes, y se compartió en su cuenta oficial de YouTube.

En este video, la también periodista aseguró que ella no fue denunciada directamente por la familia de “El Charro de Huentitán”, sino que esta pelea legal se inició por la familia en contra de la editorial que publicó el libro.

“Yo no fui demandada por contenido, quiero que quede claro. Hay un absurdo porque la demanda es contra la editorial Planeta por el uso de la fotografía, un disparate, y por el uso del nombre de Vicente Fernández”, expresó.

“Qué curioso que Gerardo [Fernández] no me haya demandado (…). Yo no lo acuso a él, yo cuento lo que investigué”, reiteró la comunicadora ante los medios mexicanos.

Y se fue duro contra la serie

Al momento que se le cuestionó por la producción, de la cual la familia si dio consentimiento, no pudo evitar mostrar su descontento y confesó que no pudo seguir viéndola porque “es mala”.

“No pude seguirla, llegué hasta el segundo episodio y me fui porque me pareció malísima, malísima en todos los aspectos”, dijo.

Para ella no era buena historia

Olga Wornat comentó que esta serie de Vicente Fernández carecía de una buena historia y por eso no podrá lograr convencer al público. Además también destacó que se han ocultado aspectos que son claves para la vida del gran cantante.

“Para que una serie o película tenga éxito hace falta una buena historia y ahí no había una buena historia de base. No se sabe si es comedia, no se sabe si es un musical, no se sabe por momentos de qué se trata”, explicó la escritora de ‘El último rey’.

La escritora también dio como observación que el actor, Jaime Camil no es cantante y es por esto que no dio el ancho en las escenas.

“Jaime Camil es muy buen actor, pero no canta. Nadie canta, ni el niño canta. El vestuario es un desastre, tampoco se abordó el secuestro. Qué curioso, porque ese fue un tema tremendamente clave en la vida de Vicente Fernández”, sentenció.

Ya para finalizar, Olga hizo saber que la serie no autorizada de Vicente Fernandez en la que ella colaboró “Me siento satisfecha y orgullosa no solamente de mi libro y de mi trabajo, sino también del producto que hizo Televisa-Univisión. Espectacular”.

