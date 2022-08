Familia Fernández pierde demanda contra Televisa por bioserie de Chente

Ciudad de México.- El vínculo entre la familia Fernández y Televisa Univisión no ha sido la mejor desde que se anució la producción basada en el libro no oficial de la biografía de Vicente Fernández.

Cuquita procedió legalmente contra los responsables del proyecto para que no saliera al aire, cosa que no sucedió, aunque en cuestiones legales, la situación siguió adelante, por lo que ahora TVNotas reveló que los abogados de la familia Fernández no consiguieron que el Instituto Mexicano de la Propiedad Industria (IMPI) aplicara la infracción que se solicitó ante la trasmisión del proyecto, ya que supuestamente no presentaron la documentación completa que la acreditaría como heredera univeral.

(No obtuvieron buena resolución) porque no presentaron completos los documentos ante el IMPI. Quizá haya algo que la familia no quiere que ellos sepan”

Dijo la fuente allegada a los parientes del cantante a la publicación antes mencionada.

Solicitudes

Según la persona, para llevar a cabo este proceso, el IMPI solicitó la escritura pública, el título y oficio de renovación del registro de la marca de “El Charro de Huentitán”, pero no lo entregaron.

"(Los documentos) pueden ser firmas, la carátula, el registro, nada importante, pero si faltan hojas, es por algo. Al no cumplir, no se le dio trámite y por eso Televisa pudo pasar la serie, se desechó la infracción solicitada”, detalló el informante.

Con respecto al motivo que impidió la entrega de estos documentos, la fuente especuló que probablemente doña Cuquita no es la heredera universal de Vicente Fernández y no es dueña de la marca del famoso. “O de plano hay cosas muy gruesas que aparecen en la escritura y prefirieron perder que darle más armas a Televisa para que les saquen más cosas y acabar de balconear temas de la familia”, recalcó.

De la misma manera, la persona allegada a los Fernández reveló que existen rumores sobre que las marcas pudieron quedar a nombre de Gerardo Fernández, lo cual mencionó Olga Wornat, autora del libro en el cual se basó la serie de Televisa, además de mencionar que en los documentos faltantes podría haber posibles adeudos de impuestos y aparición de hijos no reconocidos.