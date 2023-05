Mau Nieto se une a “Me Caigo de Risa” y a fans del programa no les encanta la idea

CIUDAD DE MÉXICO.-Este martes se anunció por medio de los canales del programa “Me Caigo de Risa” del nuevo integrante, siendo este el tan polémico comediante Mau Nieto, convirtiéndose en uno más de este programas tan vistos y queridos por el público.

Nieto está formando parte de la próxima temporada, la cual estará arrancando el próximo 5 de junio a través de canal 5. En un video simultáneamente compartido en el Instagram del programa y de Nieto, fue donde se confirmó que será el nuevo "hermano disfuncional", algo que él mismo llamó un sueño hecho realidad.

"Me siento ansioso, no estoy todavía nervioso, pero tengo esa ansiedad de que ya quiero empezar", dijo, antes de revelar que fue el productor del programa quien lo buscó para ofrecerle un puesto: "Me buscó Lalito después de que vine como invitado, me dijo: oye, te fue muy bien, deberías de pensar formar parte'; y aquí estoy, sí se hizo", agregó.