Mau Nieto se defiende interponiendo una demanda por difamación tras ser acusado de abuso sexual

Tras las declaraciones por parte de la productora de stand up, Melissa Yamel, donde acusa a Mau Nieto de haber abusado sexualmente de ella en un baño; otra joven, identificada como Ximena Moreno también alzó la voz mediante Twitter, afirmando que el comediante la había drogado en una ocasión, pero no sucedió nada debido a que inmediatamente se fue del lugar.

No obstante, el comediante se ha pronunciado mediante un video en su cuenta de Instagram, donde niega las acusaciones por parte de sus presuntas víctimas y expresa los conflictos que le ha infligido ser señalado como abusador sexual.

Te puede interesar: Mau Nieto es acusado por otra joven: "Estar en un espacio cerca de él no es seguro"

El comediante admitió que su imagen pública no ha ayudado a su situación, debido a que sus contenidos siempre se relacionan con el alcohol y "los excesos", pero negó ser una mala persona:

Estoy consciente de que existe una imagen pública sobre mí, que yo mismo he creado de fiesta, de alcohol, los contenidos que hago siempre tienen que ver con el alcohol, los excesos; pero eso no significa que yo sea una mala persona, ni mucho menos que todo lo que se diga de mí en redes sociales tiene que ser creíble.

Una cosa es mi estilo de vida, y otra cosa muy distinta es que se me acuse de ser un abusador que no soy"