Equipo de Mau Nieto niega acusaciones de abuso sexual en contra el comediante: "Se está asesorando legalmente"

CIUDAD DE MÉXICO.- En pocas horas Mau Nieto se convirtió en tendencia debido a las acusaciones en su contra por haber cometido abuso sexual, denunciado públicamente por la joven Melissa Yamel a través de redes sociales.

La standupera reveló a través de mensajes de textos que todo ocurrió en un foro dedicado a ese género del humor que se dio en 2018, donde coincidió con Nieto. La joven asegura que el comediante la alcoholizó con el fin de orillarla a tener un encuentro sexual, sosteniendo que en ningún momento fue algo consensuado.

Ahora, el equipo de trabajo de Mauricio ha decidido romper el silencio y salir en defensa del comediante. La conductora Elisa Beristain reveló que intentó ponerse en contacto con Mauricio, sin embargo, Rodrigo, mánager de Nieto, fue quien atendió sus mensajes y le aseguró que las acusaciones en su contra son completamente "falsas":

Además, explicaron que al tratarse de algo tan delicado, los abogados le han recomendado no dar ningún tipo de declaración al respeto, por lo que Nieto no hablará, por ahora, del tema.

Te puede interesar: El comediante Mau Nieto es acusado de abuso sexual

Durante su relato, Melissa señaló que hubo varios testigos; uno de ellos fue el standupero Solín, quien la habría dejado sola tras la presunta agresión.

Tras los señalamientos de Yamel, el joven también habló de lo que pasó esa noche y aunque en algunas cosas coinciden, como que Mauricio y ella estuvieron tomado, su versión es completamente diferente.

Solín comienza aclarando que asistieron al lugar porque su amiga quería iniciarse en el "stand up". También afirmó que Nieto estaba presente pero que fue ella quien pidió que se lo presentaran, pues además de ser su fan, el comediante le gustaba físicamente.

Después explica que le perdió el rastro a la chica y que se enteró que estaba en el baño, porque varias personas se lo dijeron:

Había mucha gente afuera del baño gritando mam*das, porque a mí se me dijo: 'tu amiga se metió al baño con Mau'", escribió.

Una vez que ambos salieron, Solín reveló que Melissa se acercó a él para presumirle que se había besado con Nieto:

Llegaste muy emocionada a decirme: 'no puedo creer que me besuquee con Mau', ahí efectivamente te dije: 'la cagaste, si quieres dedicarte a esto no puedes llegar a empedarte y malacopear'", agregó.