El comediante Mau Nieto es acusado de abuso sexual

Este lunes por medio de redes sociales, la productora de stand up, Melissa Yamel, señaló públicamente que el comediante y conductor de “La Academia”, Mau Nieto había abusado sexualmente de ella y que esto había ocurrido en 2018.

La creadora de comedia indicó que esta sería la única la última vez que hablaría sobre este tema el cual fue una lamentable y terrible experiencia donde dio a conocer detalles de lo sucedió y todo por su salud mental.

Melissa comenzó diciendo que esta hablando del tema a propósito de que se dio clausura al “Woko Comedy Club” y “Ciento39”.

La productora también compartió que los hechos ocurrieron en este mismo lugar el “Woko”, el cual era un sitio que ella visitaba para ver las rutinas de stand up y esa noche fue cuando coincidió con Mauricio Nieto.

En sus siguientes tuits, Melissa quien fue victima de abuso detallo como fue que el comediante la había llevado hacia el baño para tener relaciones sexuales, mismas a las que ella no había dado su consentimiento.

rutina, a lo que de inmediato contestó; 'Qué estás tomando?' Después de eso compró un mezcla y otro y otro y otro. Después de tantos, recuerdo haberle preguntado: 'Mauricio Nieto, por qué me invita tantos tragos?' 'PARA PODER COGER CONTIGO'- respondió. Después de eso, me tomó

"Me tomó del brazo, me llevó al baño y tuvimos relaciones sexuales, las cuales, yo no consentí en ningún momento. No sé cuánto tiempo estuvimos en el baño, pero lo que sí estoy segura es que llegó un momento en el que intentaron abrir la puerta, la golpeaban", dijo.