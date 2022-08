Mau Nieto es acusado por otra joven: "Estar en un espacio cerca de él no es seguro"

MÉXICO.- Hace unos días, el nombre de Mau Nieto se convirtió en tendencia debido a que fue acusado de abuso sexual por una joven llamada Melissa Yamel. Ella reveló en redes sociales que en el 2018 coincidieron en un evento y que el comediante la alcoholizó para tener relaciones en un baño, lo cual no había sido consensuado.

El equipo de Mauricio salió rápidamente en defensa, asegurando que todo se trataba de una mentira. El 'standupero' emitió un comunicado y dijo que iba a defenderse legalmente. No obstante, el mismo día, otra joven reveló en Twitter que también había sido víctima de Nieto.

El caso de Ximena Moreno

Ximena Moreno abrió hilo con “el día que Mau Nieto me drogó” y dijo que ella sí le cree a Melissa. Señaló que si no había dicho nada antes era porque al final “solo” la había drogado, pero que decidía compartirlo ahora para que las mujeres se den cuenta de que estar cerca de él no es seguro.

Abro hilo “el día que @MauNieto me drogó”… @MelissaPurrs yo si te creo, no dije nada antes por que al final “solo me drogó”, hoy lo comparto como antecedente, para que sea �� para quien se lo encuentre, en cualquier contexto. — ximena moreno (@luneetaaa) August 16, 2022



De acuerdo con lo relatado, a principios del 2017, Ximena salió a cenar con unos amigos y con Mau Nieto, de ahí se fueron al departamento de este. Llevaron algo de tomar, jugaron juegos de mesa y estuvieron platicando. Pero después de un rato comenzó a sentirse mal, entonces se dio cuenta de que alguien había puesto droga en su bebida.

La joven se asustó mucho y fue uno de sus amigos quien le ayudó a salir de ahí. Él investigó después qué había pasado, y aseguró que Mau le dijo que había sido una broma, que no quería drogarla a ella, que tal vez se equivocó de vaso.

Recuerdo perfectamente todo y, en efecto, no me equivoqué de vaso, pero fue más fácil digerir eso a pensar que tal vez tenía otra intención para haberme drogrado”, señaló Ximena.

Una prima suya que es aboga le dijo que tenía que denunciar, pero en ese momento lo minimizó: “no me hizo nada”. Con el tiempo conoció a “mujeres feministas en el medio” que le contaron que no era la primera vez que el comediante hacía algo así.