Mau Nieto cuenta su versión de lo sucedido con Richie O’Farrill

El standupero Mau Nieto contó su versión por medio de redes sociales sobre lo sucedido en su boda y las acusaciones que él también standupero Richie O’Farrill hizo sobre muchos comediantes mexicanos.

En el escrito que realizó menciona que O’Farrill llegó en un estado inconveniente y que iba acompañado con personas armadas y agredió a algunos asistentes del evento, entre ellos Daniel Sosa y su ahora esposa.

A casi una semana de lo sucedido, Mau Nieto brindó esta información, en donde sorprendió a todos al mostrar su apoyo a su “amigo”:

“Contrario a lo que me ha dicho todo el mundo, ahora no me voy a defender” fueron las palabras de Nieto en su post de Instagram.

En esta misma publicación, el integrante de “Me Caigo de Risa” detalló que Richie fue invitado a la boda como todas las personas, con el deseo de que pudiera ser parte de un momento especial para los novios.

Agregó que O’Farrill se puso agresivo con más personas asistentes a la boda, razón por lo cual fue sacado del lugar, lo cual lo molesto para después llegar con “personas armadas que contrató esa mañana”.

Por su parte, Nieto expuso que tras haber querido entrar a la fuerza a la tornaboda, el standupero lastimó a su Wedding Planner, Samantha, además de amenazar y ofender a Carla Fernández.

“A mi esposa no se le insulta y no se le amenaza. Y a mí no me importa lo que dijo, sino cómo lo dijo. No es un santo. Fue un amigo con el que en privado discutí y lo público”, puntualizó Mauricio Nieto respecto a lo ocurrido.