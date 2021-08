 MasterChef el reality en su versión Celebrity

Ciudad de México.- El chef José Ramón Castillo comentó: "El control sanitario de 'MasterChef celebrity' cae en lo exagerado" cuando se encontraba en el interior del estudio de grabación el pasado julio.



"Pero prefiero eso y que me estén taladrando la nariz una vez a la semana a que algo pase", comentó a El Universal.

Para grabar los primeros episodios del show, que este viernes se estrena a las 19:30 horas por Azteca Uno, las personas que entraban al estudio tenían que seguir todo un protocolo que incluía pruebas PCR —para todos, incluidos los visitantes, como El Universal — y de antígenos; que todos al entrar al set de los estudios Gabriel García Márquez portaran cubrebocas, caretas, medición de la oxigenación y sanitización.



Únicamente el talento que aparece a cuadro lo hace sin cubrebocas, pero ni todas las medidas evitaron que la pandemia del Covid-19 alcanzara a algunos de los artistas elegidos para la primera edición en México del programa que mezcla cocina con famosos: la conductora Rebecca de Alba, los concursantes Paty Navidad, David Salomón, Laura Flores y el chef y juez José Ramón Castillo dieron positivo.

Era una posibilidad desde el inicio



Como cualquier programa grabado en pandemia, esta era una posibilidad desde el inicio. El productor Ángel Aponte así lo explicó cuando los visitamos y tenían apenas cinco semanas de grabación —dos antes de que se desataran los contagios—.



"La orden es que si llegara a ocurrir tendríamos que parar completamente la producción por la protección de todos", compartió al interior del set.



"Antes de comenzar tuvimos una charla con todo el mundo. Les dijimos: 'señores, es responsabilidad de todos, cuidándote nos cuidamos todos, entonces es responsabilidad de ustedes que en su casa mantengan distancia y que si alguien de sus familiares sale positivo nos lo hagan saber para poder actuar inmediatamente y hacerles una prueba y asegurarnos que estén bien'".



Encienden el horno



Pero aún con el Covid-19, el show continúa y a pesar de los contagios, la fecha de estreno anunciada en un inicio no se movió. Si bien las grabaciones se detuvieron ya se retomaron y quienes se han recuperado del contagio están volviendo a grabar.



Sobre por qué seguir haciendo programas de televisión y no dejarse vencer ante el coronavirus, Aponte explica: "Nosotros no paramos nunca, somos una empresa de comunicaciones y entretenimiento y nuestra responsabilidad es entretener al público y tomar todas las precauciones necesarias para hacerlo responsablemente".



El productor destacó además el papel de la televisión a más de año y medio de la pandemia:



"Como televisora tenemos una responsabilidad frente al público. Teníamos que adaptarnos y seguir entreteniéndolos de una manera responsable y por eso lo estamos haciendo tomando todas estas medidas de precaución, gastando todo ese dinero extra pero llevando un producto que los mantenga entretenidos.

Estamos saliendo de esta situación



"Ya el público está cansado de ver tantas malas noticias, tantas cosas negativas y estamos listos para movernos, seguir adelante, ya gran parte de la población se está vacunando, estamos saliendo de esta situación".



Para las estrellas que cambiaron los escenarios por los mandiles y ollas, tiene sentido un programa sobre cocina en estos tiempos pandémicos porque precisamente fue un lugar al que migraron ante el encierro. José Joel, Jimena Pérez, Tony Balardi y Stephanie Salas, entre otros, integran el elenco.



"Lo divertido es aprender, llevo relativamente poco cocinando, se podría decir que desde la pandemia. Para mi familia hay cosas que estando lejos, en España, se nos antojan", dice Jimena Pérez "La Choco".



Paty Navidad, quien actualmente se recupera en casa y espera pronto reanudar grabaciones, compartió: "Me considero una persona con muy buen sazón, me encanta la cocina, no tengo práctica, no lo hago normalmente, pero no tengo miedo, me gusta experimentar, entonces es lo que aquí estamos haciendo, aprendiendo, creciendo, desarrollándonos".