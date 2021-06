MasterChef: Niegan que Aracely Arámbula sea la conductora

CIUDAD DE MÉXICO.- Tras meses de especulaciones, por fin, la verdad sale a la luz: Aracely Arámbula no conducirá MasterChef Celebrity México.

Aunque la actriz era la candidata más fuerte para reemplazar a Anette Michel como presentadora del reality show de cocina, ahora la periodista Flor Rubio desmintió que ella participe en el programa.

Como ya sabemos, Anette Michel no es la conductora, mucha gente piensa que será Aracely Arámbula, les confirmo que no. No es Aracely Arámbula, pero les va a encantar la elección. Les va a encantar”, adelantó Flor.