Marysol Cortés, concursante de "Exatlón México", recibe trágica noticia

MÉXICO.- "Exatlón México" parece seguir triunfando en la pantalla chica por la gran tensión que existe entre Conquistadores y Guerreros, y es que ambos equipos demuestran sus ganas de ganar con su desempeño atlético y con sus habilidades que mejoran notoriamente.

Sin embargo, parece ser que no todo va bien para cada uno de los integrantes del reality de competencias, y es que una de las concursantes recibió la noticia de que uno de sus familiares falleció mientras ella se encontraba en plena competencia en las playas de la República Dominicana.

Se trata de Marysol Cortés, a quien le informaron de la muerte de su abuelita a través de una llamada telefónica que tuvo con su hermana, quien fue la responsable de notificar a la atleta sobre la pérdida que sufrió la familia.

“Todo está bien. Mi abuela Martha, recayó con lo del cáncer y se fue ayer y ya está descansando. Sólo quería decírtelo. Se fue súper feliz, se fue súper orgullosa”, dijo la hermana de Marysol durante la conversación.

Esto se dio a conocer durante el avance del capítulo de hoy martes 12 de octubre del programa conducido por Antonio Rosique, en donde apareció Cortés en lágrimas al enterarse de la muerte de su abuela, y es que la joven asegura que ella la apoyaba demasiado y quería verla ganar.

La deportista apareció llorando mientras sus compañeros estaban junto a ella, y aunque pareciera que todos son rivales en "Exatlón México", los rojos y azules se unieron con Marysol para darle su apoyo y condolencias, además de motivarla a seguir dando lo mejor de ella para conseguir la victoria en el reality.

Siento que me falta una gran parte de mí. (…). Me dio más de lo que tenía siempre. Quiero que sepa que voy a estar muy bien y que me duele mucho que en mi mundo ya no va a estar ella”, expresó Cortés.