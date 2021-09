MaryFer Centeno recibe fuertes críticas por Mariana Echeverría en Las Estrellas bailan en Hoy

CIUDAD DE MÉXICO.- Fue en el concurso Las Estrellas bailan en Hoy que se encuentran en casting para encontrar a los que formarán parte del proyecto y este pasado 16 de septiembre, la grafóloga, MaryFer Centeno apareció en la pista de baile acompañada de El Shulo.

Sin embargo MaryFer manifestó su inseguridad de formar parte del programa, incluso le pidió a su compañero de baile que le pidiera permiso a su esposo, de que pudieran bailar juntos.

Fue durante una capsula del programa en el que se explicó la situación, que fue durante el ensayo en el que se podía percibir la situación incómoda que se vivió cuando Maryfer le pidió que le dijera a su marido que ella sería incapaz de hacer algo que lo ofendiera, a lo que El Shulo le respondió que debía de haber confianza en su relación.

Cuando la pareja salió al escenario a hacer su coreografía, fue evidente que estuvo muy atropellada y que ambos no pudieron cordinarse a la hora de bailar ‘Felices los cuatro’ del cantante Maluma.

En el video que ha sido publicado por el programa en su cuenta de Twitter se puede ver como la pareja se le nota insegura y descordinada en cada uno de sus pasos lo que ocasionó que fueran duramente criticados.

Mariana Echeverría los crítica fuertemente

Cuando llegó la hora de enfrentarse al jurado, Mariana Echeverría no pudo quedarse callada y le dejó en claro a Maryfer que en la profesión de baile, no se debe pedir permiso de nada y que fue evidente su desconcentración, a pesar de que su pareja había hecho todo lo posible por salvarlo.

“En esta profesión no se debe pedir permiso, se baila y ya, no estabas haciendo nada malo, se te ovlidó la coreografía tenías una cara de asustada y El Shulo trató de hacer todo su esfuerzo, pero no lo lograron, no sé porqué celebraron, a mí no me gustó” comentó Mariana.

Ante estos duros comentarios MaryFer intentó defenderse después de analizar su lenguaje no verbal y le hizo saber que parpadeó muchas veces lo que significa que está mintiendo, además que ella no era quien se sabía la coreografía si no ellos, que llevaban cuatro días ensayando.