Martha Cristiana sale en defensa de Ana Serradilla

Tijuana BC.- Martha Cristiana salió en defensa de Ana Serradilla, actual pareja de su ex Raúl Martínez Ostos, descartando que la actriz tenga algo que ver en la decisión de sus hijos de no querer verla.

A pesar de que una publicación en su cuenta de Twitter desató esta controversia, ahora Martha Cristiana aseguró que Serradilla es la menos culpable de la relación que mantiene con sus hijos.

No, yo no creo que Ana tenga absolutamente nada que ver, creo que en su momento pasaron cosas que afectaron emocionalmente al papá de mis hijos porque es un banquero muy reconocido y es un hombre muy respetado, muy inteligente, que tiene maestrías, etcétera, y yo creo que no le gustó que en su momento yo abriera la conversación hacia algo que era bastante privado y familiar”