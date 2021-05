Martha Cristiana quiere olvidar diferencias con su ex y Ana Serradilla

Ciudad de México.- A poco más de un año de que Martha Cristiana recurriera a su cuenta de Twitter para denunciar el “trago amargo” que vivió con Raúl Martínez Ostos, su ex esposo y actual pareja de Ana Serradilla, ahora la también amante del mundo de la moda aseguró que esas declaraciones son cosa del pasado.

Incómoda por las preguntas de los reporteros durante un evento en la ciudad de México, la actriz aseguró que sus denuncias fueron malinterpretadas por algunos medios de comunicación, pues solo buscaba hablar de los altibajos que pasó en su matrimonio, además de descartar diferencias con Serradilla.

“No voy a tocar ese tema porque fue un tema muy delicado en su momento, creo que hubo personas que opinaron, que no tendrían que haber opinado, y se manoseó mucho el contexto en el que lo hice, por las razones que la hice en ese momento fueron muy loables, fueron unos días antes del Día Internacional de la Mujer, y yo seguía recibiendo agresiones y sabía que si yo me pronunciaba al respecto y hacía esa denuncia iban a parar en ese momento, y fue lo que pasó”, explicó la artista conocida por su trabajo en la telenovela “Cuando seas Mía”.

Como se recordará, en marzo del 2020 Martha Cristiana retomó su cuenta de Twitter para hablar de los problemas que vivió con el padre de sus hijos relatando: “Amigos, mi manager, mi RP, mis hijos, mi madre que todavía estaba en este plano, mis primos y tíos. ¿También a ellos los manipulé? en una boda en Huatulco jalones también. ¿Entonces por qué les cuesta tanto trabajo creer que así era mi vida con él cuando se le salía el monstruo?”.

Meses más tarde, Martha denunció públicamente a su ex por no permitirle ver a sus hijos; sin embargo, lo que más llamó la atención es que la actriz se pronunció en contra de una persona asegurando que era “cómplice” de su ex esposo.

“Ser cómplice de que dos seres increíbles de luz y amor no vean a su madre en cinco meses, los convierte en cómplices de una pésima decisión que a los únicos que les hará daño, es a unos chavos increíbles y fuera de serie. Nomás que conste que la vida se las dí yo. #karmaIsABitch”, escribió la artista en un mensaje que poco después eliminó.

Sin embargo, ahora Martha Cristiana asegura que la relación que mantiene con el padre de sus hijos y su esposa es de respeto y no existe ninguna diferencia entre ellos.