Así lucía Ana Serradilla a sus 15 años

CIUDAD DE MÉXICO.- Ana Serradilla es una de las actrices más reconocidas del país, a pesar de que ella se preparaba en su juventud para ser diseñadora gráfica el destino la sorprendió al llevarla por el camino del espectáculo.

Fue por medio de su cuenta de Instagram, que la artista compartió una fotografía de su adolescencia donde aoarece vestida totalmente de negro, luciendo un 'look' un poco noventero.

En la imagen, la actriz aprovechó para enviar un mensaje en el que reveló que en aquel momento no tenía idea del futuro tan prometedor que estaba por llegar, además agregó que México fue quien le regresó la felicidad.

Castañuelas como dice mi papá; estaba recién llegada de España, no me imaginaba las cosas tan bonitas que venían para mí por eso era yo una criatura tan seria... las sonrisas y las carcajadas me las devolvió México. Gracias Nu @nuria__cg por hacerme llegar esta foto que me trajo tantos recuerdos, tantos sueños en potencia. Esta foto fue enviada por carta y ahora la recibo por teléfono para postearla en una red social. Si me hubieran dicho todo lo que pasaría y lo que estamos viviendo jamás lo hubiera creído, ni lo bueno ni lo malo, la vida es fascinate" escribió la actriz.