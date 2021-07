Marisol González: Entre lágrimas y abrazos la presentadora se despide de "HOY"

CIUDAD DE MÉXICO.- Esta mañana se transmitió el último programa donde la conductora de televisión Marisol González formó parte de la plantilla de presentadores del programa "HOY". De una manera emotiva, con un gran abrazo y entre lágrimas fue como Andrea Legarreta, Galilea Montijo, Lambda García, Paul Stanley y Andrea Escalona se despiden de la ex reina de bellaza.

“Gracias a todos, siempre se portaron maravillosos conmigo”, comenzó Marisol con lágrimas en los ojos, agradeciendo a todo el equipo de producción del matutino de Televisa.

“Espero que no sea un adiós, sino un hasta luego”, concluyó Marisol. Anteriormente, todos los integrantes del programa la despidieron con un algunas conmovedoras palabras y elogiando su trabajo como parte del matutino que condujo durante poco más de un año.

Conductores le dedican algunas palabras

La primera en despedirse de la conductora fue la tapatía Galilea Montijo, quién expresó: "Acá te esperamos mamacita, ya lo sabes", a lo que agregó, "Sabemos que hay momentos en los que uno debe tomar decisiones difíciles, por que está tu trabajo, está tu familia, y este momento es de tu familia y aquí te esperamos nosotros".

Andrea Legarreta también le dio algunas palabras de cariño, "Estamos muy orgullosos de ti, de verdad todo el amor que das, toda la ternura, lo educada, lo cariñosa, lo entusiasta, lo comprometida, creo que la gente lo ve por sus pantallas y haz hecho un gran trabajo, esto no es un adiós. Aquí te esperamos".

Por su parte los varones del equipo también le mostraron su afecto a González, "Eres una gran compañera, muy linda. Yo creo que sí te robas un pedazo de nuestro corazón y vamos a extrañar al inicio cuando cantas 'qué buenas'", expresó Paul Stanley.

Marisol González deja "HOY" después de dos años

Aunque en un inicio no explicó los motivos, en un video publicado por el periodista Edén Dorantes ella misma dio a conocer que su tierra, Torreón, tiene que ver con su salida del programa.

"Tengo varios viajes a Torreón, de donde yo soy. Mi esposo va a hacer algunos proyectos por allá. Por eso pedí un tiempo. Creo que cuando lo traté de decir no me expliqué bien por la lloradera, pero esa es la razón", explicó. ¡Te vamos a extrañar, @marisolglzz! �� https://t.co/YT49rowT8T — Programa Hoy (@programa_hoy) July 16, 2021

La conductora expresó que le costará mucho salir de dicho proyecto, "Es muy complicado, me costó mucho, he tenido altibajos; de repente me sentía muy triste y lloraba mucho, pero vale la pena también por sacar adelante a lo más importante, que es mi pilar: mi familia. No pasa nada si de repente te das un tiempo para ellos, ellos lo necesitan", contó y agregó que no descarta volver a "Hoy".