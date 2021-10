Marisela se aferra al éxito

Tijuana, BC.- Son 40 años de trayectoria y Marisela sigue encapsulada en el éxito, suena fresca, pero a veces dice, es frustrante que no se pueda avanzar.

“Sí es frustrante, pero recuerdo bien lo que me decía mi mamá: Si vas a ser cantante tienes que entregarte al público y hacer lo que ellos quieren, porque a ellos te debes”, destacó, “Saco algo nuevo y el público no me deja”.

En entrevista vía telefónica, la llamada “Dama de hierro” reiteró que lo es, pero aprendió con el tiempo a sobrellevar, y entender a sus admiradores.

Aparte tengo esta generación nueva que me sigue, y me piden cantar las canciones que escuchaban por sus papás, y ¡omg! No puedo dejarlas de cantar (mis canciones)”, puntualizó.

Marisela llega este 2 de octubre a la Feria Tijuana

La intérprete de “Enamorada y herida” llegará este sábado 2 de octubre a la Feria Tijuana, para ofrecer un concierto en la tierra que viera nacer a su madre.

“Inicio, vaya el inicio de mi gira en Tijuana y me va a dar mucho gusto regresar, mi mamá era de Tijuana, hay un público divino que extraño y me dará mucho gusto de verlos y que canten junto conmigo”, subrayó.

Sencilla y de trato agradable al otro lado del teléfono, Marisela compartió que tiene en puerta material discográfico con banda y norteña, del que espera agrade a su público.

“Tengo dos proyectos, uno de ellos lo terminé en la pandemia, son temas que termine con banda y norteño con Carlos Espinoza, y a parte escribí muchos temas más, pude tomarme el tiempo para escribir y pronto sale una canción nueva inédita que se llama “Enamorada”, explicó que esta canción es inédita.

A Marisela le gusta Ángela Aguilar

Quien debutó en 1981, dijo escuchar todo tipo de música, pero de estas nuevas generaciones por quien más atracción siente es por Ángela Aguilar.

“Yo escucho de todo, no me la paso siguiendo a lo que está en tendencia, al menos que me llame la atención en Alexa, Spotify, y sé que hay cantantes nuevos, pero la única que me llama la atención es la hija de Pepe Aguilar, me encanta su canción”, finalizó la intérprete.

Para saber

A lo largo de su carrera ha logrado vender más de 41 millones de discos.

Es la única cantante en español en colocar todos los temas de un disco (Sin él de 1984) en el top 10 de la revista Billboard

A detalle

Marisela

Cantante

Cuando: Sábado 2 de octubre

Dónde: Feria Tijuana

Costo: 300 a mil 200 pesos