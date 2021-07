Marisela revela por qué nunca se casó con Marco Antonio Solis 

LOS ÁNGELES, California.- Tras varios años de especulaciones, Marisela por fin reveló por qué no llegó al altar con Marco Antonio Solis “El Buki”, después que se le relacionara sentimentalmente hace más de 30 años.

Fue en una entrevista que la intérprete de “La Dama de Hierro” le otorgó a “Ventaneando” y habló sobre su romance con el cantautor michoacano, de quien se dice, estaba en una relación con Beatriz Adriana cuando la dejó por ella.

Somos muy diferentes… éramos, este… diferentes, él tiene su forma de vivir, siendo más grande que yo, tenía reglas y yo no sé aceptar reglas que no, no… y a parte, yo estaba iniciando mi carrera, yo estaba empezando a trabajar y pues, me interesaba seguir mi carrera”, dijo.

La cantante estadounidense destacó que terminar la relación y que no fuera más allá de un bonito recuerdo, fue lo mejor que pudo haber pasado para ambos.



¿MARISELA FUE LA TERCERA EN DISCORDIA ENTRE BEATRIZ ADRIANA Y MARCO ANTONIO SOLIS?

Durante décadas se ha dicho que Marisela y Marco Antonio Solis tuvieron un romance extramarital, ya que cuando “El Buki” estaba casado con Beatriz Adriana, habría sido cuando ellos anduvieron.

Todo habría iniciado cuando Marisela iniciaba su carrera y Marco Antonio le produjo el disco “Sin Él”, que fue lanzado en 1984 y en el que se encuentra el famoso tema que interpretaron juntos, “La Pareja Ideal”, con la que hasta el día de hoy se reaviva su romance cada vez que se escucha.

Para los fans de ambos cantantes, dicho tema pasó a posteridad y es un ícono en la carrera de ambos, y con el que se recordará por siempre aquella situación que, según Marisela, es sólo un mito, ya que ella nunca le habría quitado el esposo a Beatriz Adriana.

“No ha pasado nada, no ha pasado nada, todo bonito. Tú sabes, hay relaciones y uno cambia de pareja, y es todo, ¿verdad? Yo, en mi caso, no tengo problema ni con Beatriz ni con su esposa”, externó.

Marisela aseguró desear lo mejor, tanto para Beatriz Adriana como para Christian Solis, la actual esposa del cantante, de quien se siente muy orgullosa por lo que ha logrado y se declara su fan y escucha su música.

Curiosamente, antes de que Marisela y Marco se conocieran, “El Buki” grabó un tema similar con Beatriz Adriana, con quien hizo una presentación semejante en televisión y salen juntos, tomados de la mano interpretando “Que Vuelva”.

Beatriz Adriana y Marco Antonio Solis estuvieron casados durante el período de 1983 a 1987 y tuvieron a su hija Beatriz Solis, quien es cantante y tiene un gran parecido físico con su mamá, de 63 años de edad.