¡El Buki tendrá documental biográfico!

Ciudad de México.- Beatriz Solís, hija de Marco Antonio Solís, confirmó que su padre está preparando un documental biográfico en el que revelará varios detalles de su vida privada.

Destacando que lleva una excelente relación con “El Buki” y su esposa Cristian Salas, Beatriz manifestó que fue el propio intérprete de “Si no te hubieras ido” quién le pidió ser parte de dicho proyecto.

“Sí, ahí voy a andar de mitotera, ahí me van a ver… la verdad que no tengo mucha información, simplemente mi padre me pidió colaborar en él” contó Solís durante su encuentro con la prensa.

Para finalizar, Beatriz Solís destacó que, aunque no sabe mucho del documental de su padre, lo que sí puede asegurar es que se conocerán muchos detalles de su vida privada.

“No sé exactamente cómo vaya a ser que lo vayan a poner, yo me imagino que va a ser obviamente de su vida, pero no sé en qué aspecto, entonces, ¡qué padre!, ¡qué bonito!, porque mi padre es una persona muy privada y hay muchas cosas que el público no sabe de él, entonces el lado chistoso, el lado de abuelo, el lado de papá, o sea, creo que va a ser algo que le va a gustar mucho al público”, concluyó.