Marisela en contra de Marco Antonio Solís por comparar el amor con el Covid-19

MÉXICO.- Marisela expresó su desacuerdo con un tuit que publicó su expareja, el cantante Marco Antonio Solís, en donde comparó al coronavirus con el amor. "El #COVID19 es como el verdadero amor: unos ya lo tuvieron, otros lo van a tener, algunos justo en estos momentos lo tienen y otros jamás sabrán que ya lo tuvieron", se lee en la publicación del intérprete.

De inmediato el nombre del cantante se volvió tendencia en la red social a causa de que muchos encontraron su comentario divertido y muchos otros lo consideraron insensible con la trágica enfermedad que ha cobrado la vida de millones. También hubo quienes se burlaron de él por querer hacerse "el poeta".

Entre las múltiples respuestas que recibió el tuit de Marco Antonio Solís, llamó la atención el comentario de Marisela, su expareja, quien le expresó su desacuerdo. "No, el Covid no es como el amor, ¿qué le pasa? El Covid es como tu ex, que te anda correteando; yo no estoy de acuerdo", comentó la cantante.

«El Covid es algo del que te tienes que cuidar, y si vas a comparar, tienes que hacerlo bien. Eso no se trata de eso; es cuidar la salud. En eso estoy definitivamente en desacuerdo», afirmó en una conferencia de presa.

Marisela orientó la analogía para resaltar el aspecto negativo del virus y hacer énfasis en que todos deben cuidarse de él. Respecto al tema de las exparejas, también compartió un poco de su vida amorosa y reveló que este año lo inició libre y sola.

Según contó, quedaron en el pasado los problemas con su esposo Shaoul "Shuki" Amar, a quien el año pasado bajó del escenario tras haberlo acusado de robarle joyería, y confirmó que ya no son pareja. Aunque no quiso revelar si ya están divorciados oficialmente, la cantante aseguró que se encuentra feliz en esta nueva etapa de su vida.

Abierta al amor, pero ocupada

"Mi corazón está abierto para el año nuevo; estoy bien super bien, muy tranquila. Estoy bien, estoy libre y sola, ¡suéltate cola!", dijo entre risas ."No quiero contestar (si está divorciada) porque se van a dar cuenta. Lo que yo hago es escándalo. Tan pronto esté lista para decirlo, lo van a saber, no les oculto nada, simplemente estoy bien; claro que estoy, independientemente, haciendo lo mío, tengo lo mío nuevo y nada más", explicó.

La intérprete agregó que, en cuanto se tengan noticias sobre su expareja y esté lista para abrir su corazón, lo compartirá con sus fans y con la prensa. Por el momento, Marisela asegura que está enfocada en su próxima gira por Estados Unidos, que comenzará el 11 de febrero y tendrá fin el 27 del mismo mes. Recorrerá estados como Nueva York, Florida, Connecticut, entre otros, y estará acompañada de Álvaro Torres y Américo.

"Este es el inicio de una nueva vida para mí. Es rara y difícil porque estoy empezando mi vida diferente, en nuevos lugares; se me hace raro, pero soy la dama de hierro y espero que sea algo diferente y rico, algo sin obstáculos, rencores. Estoy aquí para cantar y disfrutar lo que yo hago; quiero cantarles con amor y no preocuparme por nada más", concluyó.