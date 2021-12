Maribel Guardia y Victoria Ruffo aparecen juntas y ¡más guapas que nunca!

CIUDAD DE MÉXICO.- Maribel Guardia es una de las figuras más guapas del medio del espectáculo y es que a sus 62 años ha sabido conservar una de las figuras más envidiables, además de ser una de las favoritas por parte del público.

Actualmente la artista es una de las más activas en sus redes sociales, donde suele compartir desde los ‘outfits’ que utiliza en su día a día, hasta los proyectos laborales de los que va formando parte.

Fue por medio de su cuenta de Instagram que la también conductora publicó una fotografía en la que aparece a lado de la reconocida artista, Victoria Ruffo, ambas vestidas totalmente de negro.

Al parecer este par de mujeres guapísimas, se encuentran juntas para una nueva telenovela, ‘Corona de lágrimas’, aunque no dieron más detalles sobre este proyecto, Maribel se expresó muy contenta de compartir crédito con su amiga.

Es genial trabajar con #amigas y feliz de regresar a las novelas, aquí con la @victoriaruffo. #feliz” se puede leer en la publicación.

En la publicación ambas actrices reicbieron un sin fin de piropos y cientos de muestras de cariños por parte de sus fanáticos: “¿a poco ya están grabando?”, “no veo la hora de verlas actuar juntas”, “que hermosas lucen”, son algunos de los comentarios de la publicación.

Sus seguidores se sorprendieron al enterarse que ya se encuentran grabando la segunda parte de ‘Corona de lágrimas’, la cual al parecer la están esperando con ansias, sobre todo con la aparición de ambas.

Maribel Guardia sufrió terrible pérdida

Hace un par de meses la actriz dio a conocer a sus seguidores la lamentable noticia de que una de sus perritas, de nombre “Paris” había fallecido y por esta ra´zon le dedicó un emotivo mensaje.

La mascota de Maribel Guardia tenía ya 14 años a su lado, por lo que era como un miembro de la famía, esta situación lo volvió un momento más difícil, por todos los recuerdos que habían pasado juntos.

Mi amada “Paris” hoy te fuiste al cielo de los perritos dejando un vacío en mi corazón. Gracias por todo el amor que me diste durante estos 14 años, me quedo con tu mirada, con tus millones de movimiento de colita, por los ladridos de felicidad que me dabas cada vez que llegaba a la casa" fue parte d elo que escribió la actriz.