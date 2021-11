Maribel Guardia se encuentra de luto

CIUDAD DE MÉXICO.- Maribel Guardia es una de las artistas más guapas del espectáculo a sus 62 años tiene una de las figuras más envidiables, que la ha mantenido a base de ejercicio y un estilo de vida saludable.

La actriz se ha caracterizado por ser una de las figuras más activas en redes sociales, donde suele compartir sus ‘outfits’ o lo que suele hacer en su día a día, como viajes o actividades de su gusto.

En una de sus más recientes publicaciones Maribel dio a conocer que lamentablemente una de sus perritas de nombre “Paris” perdió la vida, por esta razón le dedicó un emotivo mensaje.

La artista aprovechó para compartir fotografías a lado de su mascota nunca antes vistas demás de admitir que después de 14 años, ha sido un momento difícil debido a todos los recuerdo que tuvieron juntos.

Mi amada “Paris” hoy te fuiste al cielo de los perritos dejando un vacío en mi corazón. Gracias por todo el amor que me diste durante estos 14 años, me quedo con tu mirada, con tus millones de movimiento de colita, por los ladridos de felicidad que me dabas cada vez que llegaba a la casa. Me queda de consuelo que el día que me muera estarás esperándome junto a Pariño, Siquesi, BanBan, Tina y Minina. Hasta entonces princesa” se puede leer en la publicación.