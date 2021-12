Maribel Guardia sorprende con vestido transparente

CIUDAD DE MÉXICO.- Maribel Guardia es una de las artistas más guapas del medio del espectáculo y a sus 62 años luce una de las figuras más envidiables que ha logrado tener gracias a sus hábitos alimenticios y rutinas de ejrcicio.

A pesar de que la actriz ha robado la atención por su ‘cuerpazo’, la realidad es que también se ha ganado el cariño del público, gracias a su carisma y talento que ha dejado ver en cada uno de sus trabajos en la televisión.

Pero también la artista es una de las más activas en sus redes sociales donde suele compartir cada uno de los ‘oufits’ que utiliza en su día a día, que siempre termina por sorprender a sus fanáticos.

Fue por medio de su cuenta de Instagram que Maribel Guardial publicó una fotografía en la que aparece con un hermoso vestido negro con transparencia, totalmente ajustado a su cuerpo que al final la hizo lucer espectacular.

#feliz #jueves ámate mucho para que nunca tengas que volver allí, donde te lastimaron tanto. #look @amonboutique “se puede leer en la publicación.

Los fanáticos de la actriz hicieron llegar sus halagos y piropos: “que guapa”, “que hermosa”, “que bella”, “eres un ángel caído del cielo”, “hermosa cada día más”, “Dios la bendiga”, son algunos de los comentarios.

Hay que recordar que Maribel Guardia es madre de Julian hijo que compartió con el reconocido cantante Joan Sebastián, actualmente abuela de José Julián de tan sólo 4 años, a quien se le ha podido ver en sus publicaciones.

Maribel Guardia de luto

Hace unos días reveló por medio de sus redes sociales que lamentablemente una de sus perritas de nombre “Paris” perdió la vida, ante este difícil momento la actriz le dedicó un emotiva mensaje.

"Mi amada “Paris” hoy te fuiste al cielo de los perritos dejando un vacío en mi corazón. Gracias por todo el amor que me diste durante estos 14 años, me quedo con tu mirada, con tus millones de movimiento de colita, por los ladridos de felicidad que me dabas cada vez que llegaba a la casa. Me queda de consuelo que el día que me muera estarás esperándome junto a Pariño, Siquesi, BanBan, Tina y Minina. Hasta entonces princesa” se puede leer en la publicación.