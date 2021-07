Maribel Guardia se compara con Sara García y defiende a Laura Bozzo

CIUDAD DE MÉXICO.- Maribel Guardia presumió que a su edad, Sara García ya había realizado la publicidad de “Chocolate Abuelita”, mientras que ella luce radiante y todavía le queda un pantalón de cuando tenía 15 años.

Maribel Guardia es una de las actrices más bellas del espectáculo y siempre está sorprendiendo a sus seguidores en sus redes sociales con imágenes que dejan boquiabierto a más de uno.

Esta vez no fue distinto, ya que en una entrevista que otorgó a "Sale el Sol", la conductora volvió a recordar que tiene una prenda de vestir dec uando tenía 15 años y aún le queda, misma que le inspira para no dejarse vencer y no subir peso.

Yo si tengo mis mismas medidas, porque tengo un pantalón de cuando tenía 15 años y me tiene que cerrar. No creas que me cuido mucho, yo superfeliz, agradecida con Dios, celebro la vida y, de verdad, disfruto la vida”, dijo.

En las últimas semanas, Maribel ha sido objeto de memes que resaltan su edad y la comparan con los abuelitos de su edad, pero comentó que no le molestan sino todo lo contrario, ya que se enorgullece verse espectacular a su edad.



“SARA GARCÍA TENÍA MI EDAD CUANDO HIZO EL CHOCOLATE ABUELITA”: MG

Orgullosa de su figura, Maribel Guardia aseguró que es un honor lucir una figura juvenil después de los 60 años, ya que personas como Sara García, a la misma edad hizo las fotos publicitarias del “Chocolate Abuelita”.

“Ay, me encanta. Yo feliz. Imagínate que Sara García tenía mi edad cuando hacía el Chocolate Abuelita y yo tengo la misma edad que ella. Yo muy feliz de que siempre me estén sacando memes. Les agradezco mucho porque quiero decir que siempre estoy presente para el público y eso se agradece”, indicó.

La actriz, cantante y conductora de televisión salió en defensa de su amiga Laura Bozzo, quien últimamente ha sido atacada por su físico y ha habido quienes la han llamado “La Momia Spears”, “La Momia Viviente” ó “Mumm-Ra (Villano de los Thundercats)”.

“Laura tiene un cuerpazo. Es que ya quisieran muchas. Laura se la pasa haciendo ejercicio. Súper delgadita, con su cinturita, el cu… bien parado, sus bubitas bien puestas, es una tipaza”, resaltó.

La exesposa de Joan Sebastian externó que los jóvenes piensan que nunca van a envejecer y por eso critican a las personas mayores, y lamentablemente, no en todos los casos aplica el dicho de “como me ves te verás”, ya que podrán verse como ella sólo al que se cuide y mantenga saludable.