Maribel Guardia reveló que fue lo que le enamoró de Joan Sebastián

CIUDAD DE MÉXICO.- Maribel Guardia a sus 61 años, es una de las mujeres más guapas del medio del espectáculo, pero también su carisma, humildad y talento ha conquistado el cariño de su público.

Hace unas horas la actriz estuvo presente en el programa 'Chisme No Like' donde estuvo comentando distintos temas de la farándula, a lado de Coque Muñiz otro de los invitados especiales y por supuesto los conductores,Javier Ceriani y Elisa Beristain.

Fue entonces que Javier decidió preguntarle a la artista, quien se ha distinguido por ser sensual y muy bella, si en un momento de su vida había vivido algún tipo de acoso por alguien en el medio.

Por su parte Maribel reveló que es una situación que lamentablemente desde niña se sabe que se debe de cuidar de malas intenciones, pero reveló que cuando le ofrecían un proyecto y ella claramente veía otras intenciones, prefería salirse y no formar parte de eso.

Que un hombre me pegara? no, gracias a Dios nunca he tenido una pareja agresiva, obviamente peleas como todas, de levantar la voz, pero de eso a levantarme la mano, no" dijo la actriz.