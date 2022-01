Maribel Guardia revela que este año hará su testamento

MÉXICO.- Hace algunas semanas, Maribel Guardia reveló por medio de sus redes sociales que se había contagiado de Covid-19 por segunda vez. Por fortuna, la actriz reportó que pasó la enfermedad sin mayores complicaciones, pues no presentó síntomas fuertes y se resuperó rápidamente. Sin embargo, reveló que haberse enfermado otra vez la puso a pensar en la fragilidad de la vida por lo que está considerando hacer su testamento para dejar todo en orden en caso de que ocurra una tragedia.

Durante una entrevista para Venga la Alegría Fin de Semana, la actriz dijo que preparar su testamento es uno de los principales propósitos que tiene para este 2022; además, mencionó que ha retrasado hacer la repartición de su herencia debido a que este tema pone muy sensible a su hijo Julián. Para él implica pensar en la muerte de su madre, lo cual lo pone sumamente triste; pero ella señaló que es un tema que debe resolver tan pronto como sea posible, ya que está consciente de que, como a cualquier otra persona, la muerte puede llegarle en cualquier momento.

“Sigo sin arreglar lo del testamento, porque cada vez que digo testamento mi hijo dice ‘no, si no te vas a morir’, pero no tiene nada que ver, pero sí voy a ver eso, es uno de los pendientes que tengo este año. Me dice ‘no mamá, no hablemos de eso, por favor, no te vas a morir’, se preocupa mucho y le dijo ‘claro que sí me voy a morir y tú también', entonces vamos a poner las cosas en orden”, dijo Maribel Guardia.