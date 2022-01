Esto es lo primero que hace Maribel Guardia después de recuperarse de Covid-19

CIUDAD DE MÉXICO.- Maribel Guardia es considerada una de las mujeres más guapas del espectáculo y a sus 62 años ha podido mantener una de las figuras más envidiadas, pero lamentablemente hace unos días se dio a conocer que habría contraído Covid-19 por segunda ocasión.

La actriz es una de las figuras que más ha promocionado las vacunas, incluso ella tenía el esquema completo, sin embargo sintió algunos síntomas, como tos que le impedían seguir trabajando y que obtuvo que tomar reposo por seguridad de todos.

Fue por medio de su cuenta de Instagram que la conductora publicó una imagen en la que dio a conocer que habría salido negativa a Covid-19 y reveló que lo primero que decidió hacer es ejercicio en su recámara.

Maribel apareció en la fotografía con un set para hacer ejercicio que consistía en un pants y un top de color azul rey, que le permitió presumir su mini cintura, que ha mantenido gracias a su buena alimentación y disciplina.

Feliz porque ya salí negativa al #covid_19 . Y aprovecho para hacer ejercicio en el closet por algo se empieza #look @ivc_collection Besos” comentó la presentadora.

Todo parece indicar que algo que le ayudó a la artista fue que contaba incluso con su tercera vacunación, lo que provocó que sus síntomas fueran menos y su recuperación se lograra en menos tiempo.

En la publicación sus fanáticos hicieron llegar sus muestras de cariño y piropos: “espectacular su figura”, “Gracias a Dios que te encuentras bien”, “que bueno que ya estás muy bien”, “que hermosa luces”.





Maribel respondió a todos los que la han llamado “vieja”

Hace un par de semanas que Maribel fue duramente criticada en redes sociales por una imagen, en la que muchos dijeron que se veía “vieja”, pero sus fanáticos la defendieron reconocieron que se ve hermosa.

“Ay, a mí no me importa, que digan lo que les dé la gana… Mira, viejos los cerros y reverdecen”, aseguró entre risas. “Como me ves, te verás... si te va bien”, agregó.