Maribel Guardia responde a quienes la llaman vieja: “viejos los cerros y reverdecen"

MÉXICO.- Luego de pasar las fiestas con su familia en su natal Costa Rica, Maribel Guardia regresó a México y durante su paso por el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México habló para la prensa sobre diversos temas, entre ellos las recientes críticas de las que fue víctima luego de que varios internautas la señalaran por una fotografía donde se ve “muy vieja”.

La actriz señaló que no le preocupan las críticas ni los comentarios negativos que se hacen de ella en sus redes sociales: “Ay, a mí no me importa, que digan lo que les dé la gana… Mira, viejos los cerros y reverdecen”, aseguró entre risas. “Como me ves, te verás... si te va bien”, agregó.

Por otro lado, durante la misma entrevista, Maribel Guardia reflexionó sobre sus 62 años y compartió que que ya superó la edad de sus padres, quienes lamentablemente fallecieron jóvenes; su madre a los 46 y su padre a los 59 años.

Por otra parte, la vedette reconoció que la mayoría de los comentarios que recibe en sus redes sociales son para expresarle buenos deseos y elogios, mientras son muy pocos los señalamientos negativos. "De mil comentarios, tres son malos, y pues yo tampoco soy monedita de oro para caerle bien a todos", comentó. La actriz cuenta con 10 millones de seguidores en Facebook y poco más de 7 millones en Instagram y efectivamente lo más común es encontrar cumplidos en sus fotografías.

Sus propósitos para Año Nuevo

Finalmente la intérprete fue cuestionada sobre los propósitos que tiene para el próximo 2022 y dijo que entre ellos está quejarse menos y disfrutar más de las cosas que llegan a su vida, ya que se define como una persona que se queja mucho.

“Mi propósito más bien es ser feliz, imponerme ser feliz y quejarme menos, porque uno se queja de todo: si le va bien o le va mal, si tienes mucho trabajo [...] Total que uno siempre tiene un quejido en la boca. Es muy feo estarse quejando. Yo creo que soy muy quejumbrosa, yo creo que ese va a ser mi propósito: no quejarme”, comentó.