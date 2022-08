Maribel Guardia no le agrada verse en televisión 

CIUDAD DE MÉXICO.- Maribel Guardia es una de las figuras del medio artístico más guapas y reconocida por su talento que ha dejado ver durante su trayectoria por la televisión y que ha recibido el apoyo por parte del público.

Desde hace un par de años que la actriz se ha vuelto muy activa en sus redes sociales, donde suele compartir los ‘looks’ y ‘oufit’s que utiliza en su día a día con el fin de inspirar a sus seguidoras.



Aunque la expareja de Joan Sebastián a sus 63 años mantiene una de las figuras más envidiables del espectáculo sin embargo a pesar de ellos a Maribel no le gusta verse en televisión.

Según el portal de Milenio al parecer la reconocida actriz le gusta quedarse con lo que hizo en su momento para su trabajo y no verlo en la pantalla chica, a pesar de que esté interpretando un importante personaje.

A pesar de toda la belleza que la caracteriza, Maribel Guardia confiesa que no le gusta verse en la pantalla!! ������ @MaribelGuardia pic.twitter.com/oGeHxouZbh — TelevisaEspectáculos (@TvsEspectaculos) August 12, 2022

A mí no me gusta verme, odio verme en televisión, no me gusta verme en ni el cine ni en nada” reveló la artista.

Y es que Maribel considera que es mejor no verse debido a que después esperas “verte mejor” a pesar de que ella está consciente de lo guapa que es, pero admitió que ahora en redes sociales “se arregla todo”.



Hay que recordar que en más de una ocasión la actriz ha comentado que para mantener su figura, ha realizado ejercicio por años además de cuidar sus hábitos alimenticios para mantenerse delgada.

Maribel Guardia rompe el silencio sobre infidelidad de su hijo



Después de que se dieron a conocer fotografías donde Julián Figueroa supuestamente estaba “besando” a una mujer que no era su esposa, la actriz habló al respectó así lo informó TVNota

Maribel Guardia ofreció una entrevista para el programa ‘De primera mano’ y comentó: "Yo trato de no meterme en la vida de Julián, es un adulto, él se puede defender solo, lo único que te puedo decir es que es un hijo maravilloso, estoy muy orgullosa de él en el trabajo de la telenovela, que yo ahí si nunca he metido mano en su carrera, porque a él no le gusta”.