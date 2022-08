Maribel Guardia enciende Instagram con ajustado vestido

CIUDAD DE MÉXICO.- Maribel Guardia no deja de ser titular de noticia y se ha convertido en una de las figuras más queridas y famosas del espectáculo, gracias a la trayectoria que ha tenido en la televisión.

Desde hace un par de años que la cantante se ha vuelto una de las más activas en redes sociales, donde suele compartir un poco de los conciertos que ofrece en distintas ciudades del país.

Fue por medio de su cuenta de Instagram que la conductora compartió una fotografía que se le podía ver utilizando un hermoso vestido en color rosa que le permitió presumir su figura.

Y es que la artista a sus 63 años se ha caracterizado por tener uno de los cuerpos más envidiados del espectáculo, en la imagen se le puede ver un hermoso vestido largo en color rosa ajustado al cuerpo.

Que hoy sea solo hoy, sin el peso de ayer, sin la ansiedad de mañana , disfruta…. Y dale gracias a Dios. Bendecido día” se puede leer en la publicación,

Hay que recordar que Maribel Guardia desde que inicio la pandemia en 2020, se ha dedicado a compartir mensajes motivacionales en sus redes sociales con el objetivo de animar a sus seguidores.

En la publicación los usuarios hicieron llegar sus muestras de cariño y piropos para la artista: “buenos días belleza”, “hola Maribel hermosa”, “siempre estas preciosa”, “cómo luces”, “la más linda”, son algunos de los que se pueden leer.

A Maribel Guardia no le agrada verse en televisión

El portal de Milenio dio a conocer que a la actriz no le gusta verse en televisión, debido a que prefiere quedarse con la percepción que en su momento hizo en su trabajo y evitar después contemplarlo en la pantalla chica.

"A mí no me gusta verme, odio verme en televisión, no me gusta verme en ni el cine ni en nada” reveló la artista.