Mariana Rodríguez celebra el primer mes de vida de su hija Mariel

MONTERREY.- El pasado 10 de marzo, Mariana Rodríguez y su esposo Samuel García, el gobernador de Nuevo León, dieron la bienvenida a su hija Mariel.

La influencer ha compartido en diversas ocasiones que se encuentra viviendo la etapa más feliz de su vida, pues ser madre era uno de sus mayores deseos, pero tuvo que someterse a un largo tratamiento para poder cumplirlo.

Desde que nació la pequeña, Mariana no ha dejado de compartir en redes sociales cómo disfruta de su maternidad y cómo enfrenta los retos que conlleva. Incluso recientemente llevó a Mariel a su primer evento público, cosa que algunos usuarios criticaron.

El día de ayer, para celebrar el primer mes de vida de su hija, la también empresaria compartió un video donde recopiló las imágenes más significativas de los momentos que han tenido como familia.

“Un mes desde que nacimos las dos. Tu llegaste al mundo y yo nací como mamá. No sé si he sido la mejor, pero le he echado todas las ganas eso si te lo aseguro �� amo irnos conociendo cada vez más y esa conexión tan inexplicable que sentimos las dos al estar piel con piel. Eres nuestro mundo Mariel �� gracias por escogernos como tus papás. El primer mes de toda una vida juntos”, escribió.