Mariana Rodríguez llora al anunciar que Lalo, niño del DIF, fue adoptado

MONTERREY, NL.-El día de ayer, miércoles 29 de marzo, Mariana Rodríguez, la titular de “Amar Nuevo León” dio a conocer entre lágrimas que Lalo, un niño diagnosticado con cáncer que vive en DIF Capullos, fue adoptado por una familia.

Fue a través de sus historias de Instagram, donde Mariana, a quien se le pudo ver conmovida por la noticia que le dio el Comité Interno de Adopciones de la institución, confirmo que “Lalo”, un niño a quien aprecia mucho de DIF Capullos había sido adoptado por una familia.

"Hola Chabacanos, llevo llorando mucho, pero es llanto de felicidad. Ayer tuvimos el Comité Interno de Adopciones y hoy la reunión con las parejas que no les he subido y nos adoptaron a Lalo".

También dio a conocer que será a partir de este viernes que el pequeño estará comenzando con su proceso de integración con su nueva familia, quienes estarán asistiendo a las instalaciones del DIF.

La primera dama añadió que cuando el menor quedó libre para su proceso de adopción, llegó a pensar que tardarían más tiempo en que una familia se animara a adoptarlo debido al proceso que Eduardo atraviesa.

Entre estas historias, Mariana recordó la ocasión donde decidió cortarse el cabello, por “Lalo” hace más de un año.

"Me corté el pelo con él, porque me acuerdo de un comentario de una enfermera que le dijo mientras comía: 'cuidado Lalo se te está cayendo el pelo'. A él no se le estaba cayendo, estaba iniciando su quimioterapia.