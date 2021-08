Mariana Echeverría responde a críticas sobre su físico: “No soy estereotipo”

MÉXICO.- Mariana Echeverría se volvió en un gran ejemplo para muchas mujeres que se convirtieron en madres, pues se conoce que el cuerpo se enfrenta a una transformación durante el embarazo. Y con los cambios en su físico, la actriz ha sido duramente atacada tras subir de peso.

Echeverría dio una entrevista para TVyNotas donde habló sobre un posible segundo embarazo y cómo ha enfrentado las críticas del público sobre su cuerpo. Al ser cuestionada sobre cómo le ha hecho para recuperar su figura, la actriz respondió que no sigue una dieta estricta: “La verdad es que no soy de comer pura lechuga, me doy mis gustitos y trato de hacer un poco de ejercicio, pero a veces con la chamba y el hecho de que tengo que llegar a cuidar a mi bebé me es complicado ejercitarme, aunque todo con calma, el cuerpo es sabio y ya regresará a como estaba antes de embarazarme”.

Además, reveló que antes del embarazo de Lucca, ella pesaba 60 kilos y durante todo el embarazo subió a 72, pero expresó sentirse bastante feliz.

Mariana comentó que muchas mujeres le escriben en redes para decirle que se sienten identificadas con ellas, pues se autodefine como una “mamá real” que sigue su proceso natural y con calma, sin necesidad de una cirugía estética.

Creo que estoy demostrando en mis redes sociales lo que realmente pasa, que no sales con medidas perfectas y una cinturita; obviamente es lo que todas quisiéramos, pero ya no estamos en la era de los estereotipos, sino de la mujer real. En mi caso, he llevado mi proceso como debe de ser, a mi manera. Nunca he sido de complexión delgada, pero lo estoy disfrutando mucho”, recalcó.

A pesar de las críticas sobre su físico, Mariana Echeverría admitió no sentirse presionada por su peso, ya que se siente contenta de ver todo lo que ha logrado y de formar a su familia.

En cuanto a la posibilidad de un segundo embarazo, la actriz comentó que lo ha intentado con su pareja, sin embargo el doctor recomendó que pasara más tiempo debido a la cesárea que hubo con Lucca. “Nos vamos a esperar todo este año, pero el siguiente (año) continuaremos con la tarea”, concluyó la famosa.