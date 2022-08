María León celebra el día del actor con un beso en la boca de Yahir 

CIUDAD DE MÉXICO.- María León es una de las cantantes más reocnocidas de la música pop, pero también se ha destacado por su trayectoria como actriz en distintos proyectos que ha realizado.

El pasado 26 de agosto fue el día del actor y para celebrarlo la cantante compartió una publicación, en la que recordó la importancia que ha significado en su vida su carrera artística.

Fue por medio de su cuenta de Instagram que publicó en una imagen, en la que aparecía besando a Yahir, aunque sus fanáticos quedaron impactados, hay que recordar que fue parte de una puesta en escena.

La cantante reveló que se sentía muy afortunada de poder dar vida a distintos personajes, en el que se ha dedicad a plasmar todas las emociones sobre distintos escenarios.

Feliz día actrices, actores por esta hermosa virtud de poder dar vida a tantos personajes y vivir tantas vidas…siempre dándose generosamente a las emociones , a los compañeros , al público y a tantas maravillosas historias que necesitan ser contadas. Con bondad, con belleza y con verdad #felizdiadelactor” es lo que se puede leer en la publicación.

Sin embargo sus seguidores quedaron boquiabiertos al ver que la primera imagen era un beso en la boca con Yahir, aunque muchos insinuaron que podría haber algo entre ellos la realidad es que solo son compañeros.

Algunas de las reacciones y comentarios que hicieron sus fanáticos fueron: “felicidades princesa”, “eres mágica”, “felicidades mi sargento hermosa”, “te amamos”, “con tu nuevo look se ve hermosa”, son algunos de los que se pueden leer.

María León responde críticas de su físico

María León decidió expresarse sobre los señalamientos en las redes sociales sobre su aspecto físico y los cambios que ha tenido en los últimos años.

"Siempre fui un objeto de críticas a mi físico ¿no?, y pues sorry (lo siento), es lo que hay, y me amo ahorita, y me amo mi adolescencia, y amo mi época de patito feo... Si hay gente que le quiere poner apellidos estéticos de que si me hice cirugías, está bien, si quieren pensar eso está bien, si quieren pensar eso y les interesa, pues no, nunca he tenido… no aguanto la anestesia” se puede leer en la publicación.