María León responde críticas sobre su físico y niega cirugías estéticas

Ciudad de México.- La cantante María León se expresó sobre los señalamientos en las redes sociales sobre su aspecto físico y los cambios que ha tenido en los últimos 20 años de su carrera.

Siempre fui un objeto de críticas a mi físico ¿no?, y pues sorry (lo siento), es lo que hay, y me amo ahorita, y me amo mi adolescencia, y amo mi época de patito feo... Si hay gente que le quiere poner apellidos estéticos de que si me hice cirugías, está bien, si quieren pensar eso está bien, si quieren pensar eso y les interesa, pues no, nunca he tenido… no aguanto la anestesia”