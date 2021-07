María José platica como fue testigo del origen del romance entre Belinda y Nodal

CIUDAD DE MÉXICO.- La cantante María José fue una de las primeras en darse cuenta que entre Belinda y Christian Nodal había algo más que solo una simple relación de compañerismo profesional, mientras eran couches en el reality de la televisora del Ajusco, "La Voz México".

"Sí, me di cuenta luego, luego. Fui testigo de ese amor y desde el principio dije: 'esto me suena a boda', y ojalá que tengan una vida maravillosa", contó la ex integrante de Kabah a la prensa que cubría el estreno de una obra de teatro.

Reciba nuestro

Boletín de Noticias en su e-mail Suscríbase

La cantante contó que se dio cuenta de que entre Belinda y Nodal había algo más porque durante la grabación del reality musical intercambiaban constantes mensajes misteriosos.

"Cuando estaba ahí mandándose mensajitos entre silla y silla, yo decía: '¡Qué vaciados que se están mandando mensajes entre ellos!', y les decía: '¿Qué están platicando?'. 'Es que me mandaron un sticker', me decía Belinda, (y yo pensaba) ¿cuál me chupo?'", explicó María José.

María José opina sobre comentario hecho por Lupillo Rivera

La aún couch de "La Voz México" también fue cuestionada sobre el comentario machista que emitió el cantante Lupillo Rivera, ex pareja de Belinda, quien hace unos días comentó que antes que Nodal, él ya había "Comido en esa mesa".

La cantante fue reservada al emitir su opinión dejando en claro que las mujeres deben apoyarse de manera mutua ante todo. "Cada quién que se quede con sus comentarios feitos. Las mujeres nos tenemos que defender siempre, pero ante estos comentarios no vale decir absolutamente nada", aseguró.