“Yo, a los 24 quiero ser papá”: Christian Nodal revela cuántos hijos quiere tener con Belinda

CIUDAD DE MÉXICO.- Luego de revelar su compromiso con Belinda, el cantante Christian Nodal aseguró que quiere ser padre a los 24 años y reveló el número de hijos que quiere llegar a tener con su prometida.

En una entrevista publicada en “Ventaneando”, Christian Nodal aclaró que Belinda no está embarazada como se ha venido diciendo desde que se comprometieron a menos de un año de noviazgo, ya que en agosto próximo destejarán su primer aniversario.

Voy a ser papá muy pronto, pero con un nuevo disco que va a salir muy, muy pronto. No (no está embarazada). O sea, no lo tengo bien planteado cuando pasen esas cosas, si vamos a hacerlo público o va a ser privado, pero es algo que hasta la fecha no se ha hablado y pues, mi pareja y yo somos muy de paso a paso y hacer las cosas bien hechas”, dijo.