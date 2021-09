María José muestra sus "cuadritos" en Instagram

CIUDAD DE MÉXICO.- Aunque para muchos famosos la pandemia por Covid-19 les afectó laboralmente, la realidad es que para María José fue distinto y es que la pudimos ver participando como coach en ‘La Voz Azteca’ en dos temporadas.

Sin embargo actualmente la cantante ya pudo regresar a los escenario y estar más de cerca con sus fanáticos, quienes se han encargado de apoyarla en todos sus proyectos profesionales.

Hace unas horas por medio de su cuenta de Instagram, la intéprete de “No soy una señora” compartió una imagen en la que dejó impactados a sus fanáticos y es que se le podía ver su marcado abdomen.

La exOV7 se ha caracterizado por su indudable belleza, pero al parecer en los últimos meses se ha entregado en sus rutinas de ejercicio para poder lucir más delgada y fuerte corporalmente.

Ademas “La Josa” publicó un video donde se le puede ver los distintos ejercicios que realiza en su día a día, como sentadillas, pesas, lagartijas, siempre monitoreada por algun especialista que le corrige cualquier error que pueda cometer la cantante.

A pesar de que la también actriz siempre ha sido una mujer delgada, en esta ocasión no cabe duda que dejó boquiabiertos a sus más de 2 millones de seguidores al ver los “cuadritos” que se le están formando.

María José fue testigo del amor entre Belinda y Christian Nodal

María José fue una de las primera sen darse cuenta que entre Belinda y Christian Nodal había algo más que sólo una amistad profesional, al punto que cuando los vio sabía que se casarían.

"Sí, me di cuenta luego, luego. Fui testigo de ese amor y desde el principio dije: 'esto me suena a boda', y ojalá que tengan una vida maravillosa", contó la ex integrante de Kabah

La artista agregó que se dio cuenta de todo porque durante las grabaciones de ‘La Voz Azteca’ intercambiaban mensajes, que nadie leía, solo los veían entre ellos dos.