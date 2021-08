María Conchita Alonso contra los que ansían la muerte de Paty Navidad

Ciudad de México.- María Conchita Alonso sale en defensa de Paty Navidad tras las burlas que ha recibido luego de confirmarse que está contagiada de coronavirus.

Debido a que ambas artistas se han manifestado en contra de las medidas que los gobiernos han tomado para combatir la enfermedad, entre ellas las vacunas anti Covid, es que Alonso no se quedó callada y asegura que ninguna de las dos ha dicho que no existe la Covid-19.

“Ella nunca dijo que no existía, no entiendo ¿cuál es la burla?… es una gripe fuerte, o sea, si es que lo tiene, no sé si lo tendrá, pero si lo tiene… ¿y qué?”, dijo la cantante en entrevista para el programa Hoy.

Despotricó a sus detractores

Posteriormente, la intérprete de “Acaríciame” despotricó contra sus detractores.

“Y los que se burlan, ‘¡ay, ojalá te dé!’… pues si ya me dio, o sea, ¿y qué?, la gente es una ociosa, no tienen cosas qué hacer, inventan”.

Acto seguido, María Conchita arremetió contra las personas que le han deseado la muerte a Navidad. “Los que desean eso seguro son amargados, son feos por dentro y por fuera, segurísimo, y les va a dar a ellos, así como están deseándolo, porque sí, sé de casos que les ha dado fuerte”.

Finalmente, la artista comentó que al igual que a Paty Navidad, le han censurado sus cuentas de redes sociales.

¿Qué te puedo decir?, ya no tenemos libre albedrío en este mundo, en esta vida, ya estamos controlados, por maquinas impresionantemente poderosas, que bueno, yo estoy muy consciente de lo que está pasando, mucha gente no, pero como yo estoy consciente de lo que está pasando ¿qué puedo hacer?

Remató.