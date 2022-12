Margot Robbie quiere a Poison Ivy en la próxima película de Harley Quinn

ESTADOS UNIDOS.- Margot Robbie es una de las actrices más populares de Hollywood actualmente por la gran variedad de papeles que ha interpretado en los últimos años, sin embargo, Harley Quinn suele ser uno de los más reconocidos y queridos por el público.

Tras haber dado vida al personaje en Birds of Prey (2020) y The Suicide Squad (2021), la actriz confesó a Comic Book que está lista para regresar al papel de Harleen Quinzel, sin embargo, Robbie también afirmó que uno de sus más grandes deseos es que en la próxima aparición de Harley, esta sea acompañada de Poison Ivy.

He estado presionando por eso durante años. No podría ni decirte cuánto tiempo llevo presionando por ello. Me encantaría”, confesó la actriz.