Margot Robbie anuncia que cancelaron su película de Piratas del Caribe

Ciudad de México.- La actriz Margot Robbie afirmó que la entrega de la franquicia Piratas del Caribe en la que ella sería protagonista, fue cancelada.

En entrevista para Vanity Fair, la intérprete habló sobre su carrera en Hollywood y desveló la información.

Tuvimos una idea y la estuvimos desarrollando durante un tiempo, hace mucho tiempo, para tener más una historia protagonizada por mujeres, no totalmente dirigida por mujeres, sino solo un tipo diferente de historia, que pensamos que habría sido realmente genial”,

Manifestó Robbie.

Posteriormente, la intérprete confesó que era un proyecto muy interesante y consideraba que iba a tener éxito, pero al final llegó una orden, presuntamente de los directivos de Disney, donde señalaron que ya no se realizaría el filme. “Pensamos que hubiera sido genial, pero supongo que ellos no quieren hacerlo”, añadió.

Sin detalles

Hasta el momento no han salido a la luz más detalles acerca de los posibles motivos que inspiraron esta decisión, pero algunos portales mencionaron que fueron cuestiones monetarias, ya que no pensaron atraer una gran audiencia porque para esta producción no estaban contemplados los actores populares de la saga.

Tras saltar a la fama mundial por encarnar a la villana de Ciudad Gótica en Suicide Squad, Margot fue buscada por Disney en su intento de posicionar una nueva cinta de la saga sin su protagonista: el capitán Jack Sparrow, personificado por Johnny Depp, ante los problemas legales del actor con su exesposa Amber Heard, tras ser acusado de abuso doméstico en 2018.

A raíz de este escenario, en 2020 se dio a conocer este proyecto que sería protagonizado por Margot Robbie y Karen Gillan, el cual sería escrito por Christina Hodson. Además, se mencionó un spin- off del capitán Jack Sparrow pero en versión femenina, pero no se sabe si este proyecto se realizará. Hasta el momento Disney no se ha pronunciado al respecto.