Marcus Ornellas revela quién fue su amor de adolescencia

CIUDAD DE MÉXICO. – Marcus Ornellas, actor y modelo brasileño, es el protagonista de la nueva producción de Univisión “Si Nos Dejan”, donde compartirá créditos con la actriz mexicana Mayrín Villanueva y Alexis Ayala.



Recientemente, el actor confesó para la revista People en Español, que, al igual que su personaje en el melodrama, se enamoró de una mujer mayor que él.

Yo era menor de edad todavía y me enamoré de una mujer que tenía casi 40 años y yo tenía 17, creo. Pero fue hace muchos años de eso.”, expresó el actor sin revelar el nombre de la mujer.



El actor brasileño además confesó que, en su opinión, era algo común “entre los hombres” enamorarse de una mujer más madura, “Yo creo que no soy el único hombre que ha pasado por eso”, añadió Ornellas.



Marcus Ornellas habla sobre “Si Nos Dejan”



Con respecto al “miedo a las comparaciones” con los actores de la telenovela de los 90´s “Mirada de Mujer” (primera versión de la novela en la cual se inspira “Si Nos Dejan”), el actor expresó que siempre las habría.



“Siempre va a haber la comparación con las versiones anteriores, sin embargo, no me dejo presionar. Trato de hacer lo mejor que puedo y doy lo mejor de mí. Ya veremos lo que la gente opina. Sinceramente creo que no debería de haberla, pero si la hay, se la dejo al público”, añadió Ornellas.



Marcus Onellas será “Martín Guerra”



El actor brasileño interpretará a Martín Guerra, un joven periodista que se enamorará de Alicia (Mayrín Villanueva), una mujer mayor que él y a quien le brindará su apoyo luego de una fuerte decepción amorosa.



Según la revista People en Español, Martín es un joven aguerrido que forma parte del equipo de periodistas que trabajan para el programa de Sergio (ex esposo de Alicia). Hace cuatro años Martín se separó de Carlota, con quien tiene una hija, Sofía. Él es un hombre justo, amoroso, sensible y divertido que pondrá en revolución su vida al enamorarse de una mujer mucho mayor.