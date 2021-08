Marcos Valdés arremete contra su tía Felicia Garza

Ciudad de México.- Luego de las polémicas declaraciones de Felicia Garza sobre el descuido que sufrió su hermana, Marcos Valdés no dudó en responder.

El hijo de Manuel “El loco” Valdés, despotricó contra con su tía Felicia, luego de ésta asegurara que su hermana sufrió descuido por parte de su esposo e hijos entre los que incluye Valdés.

Visiblemente molesto al enterarse que Garza dijo que su hermana sufrió malos tratos de él, Marcos replicó: “¿Y ya te dijo que se acostó con la abuela de sus hijas?... ¿ya te dijo eso?, ¿ya te dijo todo lo que le robó a mi abuela cuando perdió su casa mi abuela?… ¿ya te dijo toda la droga que se metió?... que también te lo platique, también estaría muy interesante que te platicara todo lo que ha hecho durante toda su vida, que le pregunten ¿cuáles de sus hijas le hablan?, muchas le dejaron de hablar, muchos nietos ni los conoce”.

Alega que estuvo al pendiente de su madre

Posteriormente, Marcos subrayó que Felicia nunca estuvo al pendiente de su madre. “Toda la enfermedad de mi mamá jamás se presentó, nadie le iba a hacer una grosería, nadie se iba a portar mal con él (sic), pero cuando menos se podía haber presentado a una misa, cuando menos se podía haber presentando en el velorio de mi mamá, cuando menos un día en el hospital a despedirse de su hermana… Yo no me imagino que tú dejes a tu hermano muriéndose en el hospital”.

De la misma manera, Marcos envió un contundente mensaje a su tía. “Creo que deberías aprender a respetar el dolor humano, sino ayudaste no critiques, si tu no ayudaste, ¿qué derecho te da a criticar?, si no hizo nada, no dio un peso cuando mi mamá estábamos urgentes de dinero, cuando critiques hazlo frente al espejo, no se te vaya a olvidar, es bien importante, porque para criticar y destruir a mi familia, no se vale […] cuando criticamos estamos limpios de las manos, no criticamos cuando traemos un pasado turbio”.

Para finalizar la entrevista, Marcos confesó su tristeza por las declaraciones de Felicia. “¿Qué es lo querías?... ¿cámara?... ¿qué es lo querías?... ¿te quieres lucir?... lo único que quiere hacer es lucirse, es muy fácil criticar […] ¡qué difícil esto que estoy escuchando!, ¡qué duro porque nosotros lo hemos apoyado en todo! (sic)”.