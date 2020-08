Marcos Valdés rompe en llanto al hablar de su padre, ''El Loco'' Valdés

CIUDAD DE MÉXICO.- La mañana de este viernes, tras la muerte de Manuel ‘’El Loco’’ Valdés, Marcos Valdés, uno de sus hijos, otorgó una entrevista a ‘’Venga la Alegría’’ en la que compartió sus sentimientos.

Tras ser cuestionado sobre el momento en el que se enteró de la terrible noticia, el actor rompió en llanto mientras señalaba que no podía dormir, por lo que encendió su celular y vio un mensaje de la enfermera.

“No podía yo dormir estaba muy inquietó toda la noche me movía para todos lados me paré varias veces y no sabía que estaba pasando y entonces prendí el teléfono y vi un mensaje de su enferma que quería platicar conmigo y me dijo ‘que estaba dormidito que a las 3:40 dejó de respirar’ ya está en cielo bailando”, comentó.

El famoso también compartió con los televidentes cómo fue el último día que estuvo con su padre.

“Estaba de su cabecita muy bien pero su sistema motor, su mano izquierda no se movía muy bien, ya no podía caminar muy bien. Mi papá paso muchas cosas duras antes de irse, cáncer de piel tumores, el fallecimiento de su esposa, mi hermano. Aguantó más de un año y estaba delicado pero consciente”, aseguro.

Finalmente, Marcos Valdés contó que no ha podido contactar a sus hermanos tras el fallecimiento de su padre, pero aclaró que si le darán el último adiós toda su familia y agradeció a las enfermeras de su padre por nunca dejarlo solo.