Descalifica Marcos Valdés mensajes de violencia en contra de Cristian Castro

Ciudad de México.- Marcos Valdés salió en defensa de su hermano Cristian Castro y arremetió en contra de las mujeres que crearon una cuenta en Instagram para acusarlo de violento.

Luego de que el “Gallito feliz” confirmara su nuevo romance, surgió la cuenta llamada ‘Cristian Castro Maltratador’, que busca exhibir los presuntos abusos que el artista cometió con otras mujeres, por lo que Marcos no dudó en descalificar esta acción.

“Se quieren hacer publicidad, lo único que quieren es hacerse publicidad con el nombre de mi querido hermano, realmente mi hermano es un hombre muy conocido, muy famoso, y no te digo a nivel México, te digo a nivel mundial [...] es un hombre muy conocido y muy simpático y muy noble. Mi hermano… ¿cuál violento?... ¿tú le has visto algo de violento?, yo no le veo algo de violento, nada, tiene un carácter fabuloso Cristian”, dijo en entrevista para el programa Sale el Sol.

De la misma manera, el actor retó a estas mujeres a mostrar pruebas contundentes de sus dichos, incluida Yolanda Andrade, quien hace varios meses contó que Cristian le pegó a Verónica Castro.

“Todos nos enojamos, todos tenemos a veces ese carácter, pero de que yo sepa que él le haya hecho algo a alguien nada, y todos los que digan que les hizo algo yo te aseguro: ni le pegó a Valeria, ni le pegó a Gaby, ni le pegó a nadie, todo lo que dicen de que le pegó a la mamá (Verónica Castro) es mentira, mentira, es un hombre divino, es un hombre lindo, yo creo que el que hable o que diga que le pegó, que tenga las pruebas, que las muestre, de que mi hermano le pegó a alguien. Él me dijo un día que para él las mujeres son sagradas”, manifestó.

Por otra parte, Marcos Valdés aprovechó el momento para externar su total apoyo a la idea de que su controversial hermano protagonice la bioserie de su padre, Manuel “El Loco” Valdés.