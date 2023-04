Marcha del orgullo LGBT de la CDMX, se queda sin Alfredo Adame

La Marcha del Orgullo LGBT en la Ciudad de México se llevará a cabo el 24 de junio y algunos comités ya han comenzado a revelar los nombres de algunos de los participantes.

Tal fue el caso de ‘Gay Pride CDMX’, quien durante una conferencia de prensa manifestó que Alfredo Adame estaría presente en uno de los carros alegóricos, hecho que provocó que varios miembros de la comunidad LGBTTTIQ+ se mostraran en desacuerdo con la participación del artista de 64 años de edad.

El actor Polo Morín, e incluso Sebastián Adame, expresaron que Alfredo no es digno de participar en una marcha de este tipo, debido a que ha tenido actitudes homofóbicas y transfóbicas.

Comunicado

Ante las críticas recibidas, el comité lanzó un comunicado en el cual informó que el actor ya no formará parte de la marcha. Asimismo, Angelo Diep, organizador de la marcha LGBT en la CDMX, aclaró su postura durante una entrevista con Gustavo Adolfo Infante.

Te puede interesar: Alfredo Adame enfurece y arremete contra Polo Morín: "cree que por estar guapito ya la hizo"

Yo escucho a mi comunidad, siempre, y lo que ellos quieren, yo no soy quien para coronar ni abanderar a nadie, puesto que definitivamente en ningún momento se mencionó que Alfredo iba a ser un rey, o que iba a ser el abanderado, yo no puedo prohibir la entrada a nadie que quiera marchar y que quiera participar. Nosotros trabajamos con agencias, y este tipo de agencias nos mandan, yo convoque a 30 artistas para la conferencia de prensa, y nos ayudan a visibilizar nuestro mensaje”, explicó al respecto.

De la misma manera, Diep confesó que su intención era que padre e hijo se encontraran durante la conferencia de prensa para que el famoso presentador le dedicara unas palabras a su descendiente. “Yo también había invitado a Sebastián, Sebastián no pudo llegar ese día, me queda claro que el papá y el hijo no están en una plena tranquilidad”.

Te puede interesar: Hijo de Alfredo Adame explica por qué su padre tiene graves problemas de ira

Finalmente, Diep envió un contundente mensaje a su comunidad. “Pueden dormir y estar tranquilos, porque pues por lo pronto en el Gay Pride nosotros nos disculpamos con todas, todes, y todos, de que Alfredo haya estado ahí […] y no va a pasar nada más”, declaró.